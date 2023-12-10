İran'da gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ailesi ödül törenine katılamadı

İran'da geçen yıl gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ailesi, onuruna verilen en büyük insan hakları ödülünü almak üzere Fransa'ya uçmaktan alıkonuldu. Ailesi, Amini'ye ölümünden sonra verilen Avrupa Birliği Sakharov Ödülü'nü almak üzere Strazburg'a gideceklerdi. Avukatları geçerli vizeleri olmasına rağmen çıkışlarının yasaklandığını söyledi.

İran'da geçen yıl gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ailesi, onuruna verilen en büyük insan hakları ödülünü almak üzere Fransa'ya uçmaktan alıkonuldu.

Avukatları, Amini'nin anne babası ve erkek kardeşinin uçağa binmelerinin engellendiğini ve pasaportlarına el konulduğunu söyledi.

Ailesi, Amini'ye ölümünden sonra verilen Avrupa Birliği Sakharov Ödülü'nü almak üzere Strazburg'a gideceklerdi.

Avukatları geçerli vizeleri olmasına rağmen çıkışlarının yasaklandığını söyledi.

Amini'nin geçen yıl gözaltında ölümü ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Amini, başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla başkentte ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül 2022'de Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları 22 yaşındaki Kürt kadının gözaltındayken dövüldüğünü söyledi, ancak yetkililer kötü muamele gördüğünü reddetti ve ölümünü "ani kalp yetmezliğine" bağladı.

Ekim ayında Avrupa Birliği, insan hakları için verilen Sakharov Ödülü'nü Amini'ye ve ölümünün tetiklediği küresel "Kadın, Yaşam, Özgürlük" hareketine vereceğini açıkladı.

AFP haber ajansına konuşan ailenin avukatı Chirinne Ardakani, Amini'nin annesi, babası ve erkek kardeşinin "Sakharov Ödülü'nün takdimi için kendilerini Fransa'ya götürecek uçağa binmelerine izin verilmediğini" söyledi.

Ardakani, İranlı yetkililerin "kurbanların ailelerinin uluslararası toplumla konuşmasını engellemek için seferber olduklarını" söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran'a ailenin seyahat etmesini yasaklayan "kararını geri çekmesi" çağrısında bulundu.

İnsan hakları gruplarına göre Eylül ayında Amini'nin babası Amjad İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı ve kızının ölüm yıldönümünü anmama konusunda uyarıldı. Amini daha sonra serbest bırakıldı.

Dünya çapında binlerce insan kitlesel protestolarla ölüm yıldönümünde Mahsa Amini'yi andı.