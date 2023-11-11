İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Reisi, Mısır'dan Gazze için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep ederek, ABD ve İsrail'in baskılarına boyun eğmemek gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'da Gazze gündemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ardından temaslarını sürdürüyor. Reisi, başkent Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Reisi, Mısır'dan Gazze için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep ederek, "ABD ve İsrail'in baskılarına boyun eğmemek gerektiğini" söyledi.

Görüşmede, Mısır ile İran arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Reisi, iki ülkenin Filistin konusunda işbirliğini artırması gerektiğini ifade ederek, "İki ülkenin ilişkilerini geliştirmesi konusunda herhangi bir engel bulunmuyor" dedi.

"ABD ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle Refah Sınır Kapısı açılamıyor"

Mısır'ın Gazze halkı için Refah sınır kapısını açması gerektiğini kaydeden Reisi, "Kamuoyunun Mısır'dan beklentisi, Refah Sınır Kapısı'nın açılması yönünde. ABD ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle Refah Sınır Kapısı açılamıyor. Bu engelleri aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise, İran ile ilişkileri geliştirmek konusunda kararlı olduklarını söyledi. Filistin konusuna değinen Sisi, Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda uyararak, Mısır'ın diğer ülkelere göre savaştan en çok olumsuz etkilenen ülke olduğunu söyledi. - TAHRAN