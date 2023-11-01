İngiltere Dışişleri Bakanı: Refah Sınır Kapısı bugün yabancıların Gazze'den çıkışı için açılabilir
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancıların Gazze'den çıkışı için açılabileceğini duyurdu. Birleşik Krallık ekipleri, İngiliz vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancıların Gazze'den çıkışı için açılabileceğini duyurdu.
Gazze'nin güneyinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nın yabancıların Gazze'den çıkışı için açılabileceğini duyuran İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı uyruklu ilk grup için açılması bekleniyor. Birleşik Krallık ekipleri, ayrılabilecek duruma gelir gelmez İngiliz vatandaşlarına yardım etmeye hazırdır" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya