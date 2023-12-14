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İngiltere'de Yarasa Popülasyonu Sömürge Döneminde Azaldı

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, sömürge döneminde ağaç kesimi sebebiyle bir cins yarasa popülasyonunun yüzde 99 oranında azaldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu durumun diğer türler için de geçerli olabileceğini belirtti.

İngiltere'de yarasa DNA'sı incelenerek yapılan araştırma, sömürge döneminde ağaçların kesilerek gemi yapılması sebebiyle bir cins yarasa popülasyonunun yüzde 99 oranında azaldığını ortaya çıkardı.

İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi ve BTC tarafından yarasaların DNA'sı üzerinde popülasyonlarına ve genetik çeşitliliklerine dair yapılan araştırmada, bir tür Avrupa yarasası cinsi olan Batı barbastelle yarasa popülasyonun yüzde 99 oranında azaldığı belirtildi. Bugün yayınlanan araştırmanın yazarlarından Exeter Üniversitesi öğretim görevlisi  Dr. Orly Razgour, "Bu yarasalar genellikle olgun meşe ve kayın ağaçlarında tüner ve birkaç gecede bir hareket eder; bu nedenle önemli ormanlık alan örtüsüne sahip alanlardan yararlanırlar. Bulgularımız, yaklaşık 500 yıl öncesinden başlayarak, hem kuzey hem de güney Britanya barbastelle popülasyonlarının birkaç yüzyıl boyunca azaldığını ortaya koyuyor. Bu, sömürge gemi inşası için odun sağlamak amacıyla yaygın ağaç kesimi dönemine denk geliyor. Bulduğumuz azalmanın, o dönemden bu yana devam eden bu ormanlık alan kaybından kaynaklanmış olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE BİRÇOK TÜR İÇİN AYNI ARAŞTIRMA YAPILMALI"

İngiltere'de sömürge döneminde gemi yapımı için kesilen ağaçların yarasaları yaşam alanlarından uzaklaştırmasına dikkat çeken Razgour,"İngiltere'de biyolojik çeşitliliğin durumunu ve azalmanın nedenlerini daha iyi anlayabilmemiz için diğer birçok tür için benzer çalışmaların yapılmasına acil ihtiyaç var" dedi.

ARAŞTIRMADA YENİ BİR TEKNİK KULLANILDI

BCT Bilim ve İzleme Başkanı Dr. Katherine Boughey ise araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknik, yarasaların korunmasında ezber bozan bir tekniktir. Şimdiye kadar yalnızca popülasyonlardaki son değişikliklere bakabildik, ancak anekdot niteliğindeki kanıtlar İngiltere'deki yarasa popülasyonlarının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Artık barbastelle'nin tarihi düşüşüne dair kanıtlarımız var ve bu durum anında etki yarattı. Ancak diğer yarasa türleri için de benzer kanıtlara acilen ihtiyacımız var ve bu çalışma bunu elde etmenin bir yolunu sunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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