İHH, Sudan'a Yardım Malzemeleri Göndermeye Devam Ediyor

İHH, iç karışıklıkların yaşandığı Sudan'a gönderdiği 15 konteynerlik yardım malzemesinin dağıtımlarına devam ettiğini duyurdu. Gıda, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımların, şu ana kadar ülkenin 5 farklı bölgesindeki hastanelere, barınma merkezlerine, çocuk esirgeme kurumlarına ve 120'den fazla kampa dağıtıldığı belirtildi.

İhh, iç karışıklıkların yaşandığı Sudan'a gönderdiği 15 konteynerlik yardım malzemesinin dağıtımlarına devam ettiğini duyurdu. Gıda, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımların, şu ana kadar ülkenin 5 farklı bölgesindeki hastanelere, barınma merkezlerine, çocuk esirgeme kurumlarına ve 120'den fazla kampa dağıtıldığı belirtildi.

Haziran ayında ülkeye yönelik 'Rotamız Sudan Yükümüz İyilik' sloganıyla yardım çalışması başlatan İHH, çalışma kapsamında ülkeye 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi. Vakıf, iç karışıklığın başladığı tarihten bu yana Sudan'a giden en geniş kapsamlı yardım olma özelliği taşıyan çalışması kapsamında dağıtımlarına devam ettiğini duyurdu.

5 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ülkede dağıtım yapılan bölgelerin 5'inde çalışmalar tamamlandı. Hastaneler, barınma merkezleri, çocuk esirgeme kurumları ve 120'den fazla kampta yapılan dağıtımlar ile 150 bine yakın kişiye destek ulaştırıldığı belirtildi. Ülkenin Hartum ve Darfur eyaletlerindeki dağıtımlar da sürerken, dağıtımlarda, çatışmalardan en çok etkilenen kesim olan kadın ve çocuklar önceleniyor.

25 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR

25 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'da, çatışmaların beşinci ayına yaklaşılırken, gıda güvensizliği ciddi boyutlara ulaştı. Ülkede, su, ilaç, yakıt ve gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün artmaya devam ettiği belirtildi.