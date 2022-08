IAEA Başkanı Grossi: Bağımsız risk değerlendirmesi için saha ziyareti gerekli

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki durumu görüşmek üzere yapılan bir oturumda konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun santraldeki varlığının, kurumun nükleer güvenlik ve koruma alanlarında önemli teknik faaliyetler yürütmesine olanak sağlayacağını belirterek, "IAEA'nın nükleer güvenlik risklerine ilişkin bağımsız bir risk değerlendirmesi geliştirmesi ve sağlaması için gerekli olan, saha ziyareti sırasında toplanan bu bilgilerdir" dedi.

IAEA Başkanı Grossi, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki durumu görüşmek üzere yapılan bir oturuma video bağlantısı aracılığıyla konuştu. Grossi, IAEA'nın santraldeki varlığının, kurumun nükleer güvenlik ve koruma alanlarında önemli teknik faaliyetler yürütmesine olanak sağlayacağını belirtti.

"HER İKİ TARAFIN DA IAEA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASINI TALEP EDİYORUM"

5 ve 6 Ağustos'ta bombardımana maruz kalan tesis bölgesinde tüm askeri faaliyetin durdurulması çağrısını yineleyen Grossi, "Ukrayna tarafından sağlanan en son bilgilere dayanarak, IAEA uzmanları, bombardıman veya diğer son askeri eylemlerin bir sonucu olarak nükleer güvenliğe yönelik acil bir tehdit olmadığı ön değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu her an değişebilir. Bu silahlı çatışmanın her iki tarafının da IAEA ile işbirliği yapmasını ve mümkün olan en kısa sürede bir ekibin Zaporizhzya Nükleer Santrali'ne gitmesine izin vermesini talep ediyorum" dedi.

"BAĞIMSIZ BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN SAHA ZİYARETİ GEREKLİ"

IAEA'nın Ukrayna ve Rusya'dan tesisin durumu, çalışması ve maruz kaldığı hasar hakkında çelişkili bilgiler aldığı ve fiziksel olarak sahada olmadan kurumun uzmanlarının bu değerlendirmeleri doğrulayamadığı belirtildi. Grossi'nin liderlik edeceği böyle bir görevde IAEA uzmanlarının, tesislerdeki fiziksel hasarı değerlendireceği, ana ve yedek emniyet ve güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını belirleyeceği ve kontrol odası personelinin çalışma koşullarını değerlendireceği ifade edildi. Grossi, "IAEA'nın nükleer güvenlik risklerine ilişkin bağımsız bir risk değerlendirmesi geliştirmesi ve sağlaması için gerekli olan, saha ziyareti sırasında toplanan bu bilgilerdir. Zaporizhzya'ya yapılacak bir görev sadece IAEA'nın bağımsız çalışmasına faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda nükleer santralin operatörleri ve düzenleyicileri için de faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.