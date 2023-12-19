Husiler Amerika'nın operasyonlarına karşı çıktı

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed El Bukhaiti, Amerika'nın dünya genelindeki hareketlilik çabalarına rağmen askeri operasyonlarının durmayacağını belirtti. El Bukhaiti, Gazze'deki soykırım suçlarına son verilmediği sürece ve kuşatma altındaki nüfusa yardım ulaşmadığı sürece savaşlarının devam edeceğini ifade etti.

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah'ın Siyasi Büro Üyesi Muhammed El Bukhaiti, "Amerika tüm dünyayı harekete geçirmeyi başarsa bile, askeri operasyonlarımız durmayacaktır" dedi.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi El Bukhaiti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika tüm dünyayı harekete geçirmeyi başarsa bile, Gazze'deki soykırım suçları durmadıkça ve kuşatma altındaki nüfusa gıda, ilaç ve yakıt girmesine izin vermedikçe, bize neye mal olursa olsun, askeri operasyonlarımız durmayacaktır. Savaşımız ahlakidir ve yeryüzündeki mazlumları savunma sorumluluğunu terk etmeyeceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırılar nedeniyle birçok ülkenin katılımıyla ortak görev gücü oluşturulacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah Muhafızları Operasyonu, tüm ülkeler için seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve bölgesel güvenlik ve refahı güçlendirmek amacıyla, güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki güvenlik sorunlarını ortaklaşa ele almak üzere Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'yı içeren çok sayıda ülkeyi bir araya getiriyor" denilmişti.