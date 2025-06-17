Hürmüz Boğazı'nın girişinde iki ham petrol tankeri çarpıştı

İsrail ile İran arasındaki savaş, özellikle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti açısından kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemlerinin aksamasına neden oldu.

İKİ HAM PETROL TANKERİ ÇARPIŞTI

Frontline şirketine ait Liberya bayraklı 'Front Eagle' ile Antigua ve Barbuda bayraklı 'Adalynn' tankerleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fujairah kentinden sadece 15 deniz mili uzaklıkta, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişinde çarpıştı.

TAM YÜKTEYDİ

Reuters'ın aktardığına göre Front Eagle, çarpışma anında tam yükteydi ve Çin'in Zhoushan limanına doğru seyir halindeydi. Adalynn ise balast durumunda demirleme yerinden yeni ayrılmıştı.

YANGIN ÇIKTI, 24 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Frontline şirketinden yapılan açıklamada, çarpışmanın ardından Adalynn'de büyük çaplı bir yangın çıktığı ve 24 kişilik mürettebatın BAE Ulusal Muhafızları tarafından tahliye edildiği bildirildi. Front Eagle'ın ise tüm mürettebatının güvende olduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumunun meydana gelmediği kaydedildi.

TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından kazanın güvenlik veya askeri kaynaklı olmadığı açıklanırken, olay petrol piyasalarında tedirginliğe yol açtı.