Humus'ta Askeri Akademi'ye düzenlenen saldırıda 89 kişi hayatını kaybetti

Suriye Sağlık Bakanlığı, Humus ilinde bulunan Askeri Akademi'ye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişinin öldüğünü, 277 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HUMUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Suriye Sağlık Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde bulunan Askeri Akademi'ye Perşembe günü düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişinin öldüğünü, 277 kişinin de yaralandığını kaydetti.