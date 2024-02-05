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Hollanda ve Ürdün, Gazze'ye insani yardım attı

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Hollanda Hava Kuvvetleri ve Ürdün Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki sivillere havadan insani yardım ve tıbbi malzeme attı.

Hollanda Hava Kuvvetleri ve Ürdün Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki sivillere havadan insani yardım ve tıbbi malzeme attı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yardımlar arasında Gazze'deki bir hastane için tıbbi malzemelerin bulunduğunu ifade ederek, "Hollanda Hava Kuvvetleri, Ürdün ile birlikte Gazze üzerinde başarılı bir yardım operasyonu gerçekleştirdi. Bu, Gazze'deki bir hastane için tıbbi malzemelerle ilgilidir. Hollanda Savunma Bakanlığı, daha fazla insani yardım sağlamaya hazırdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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