Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor

Hindistan'da çöken tünel inşaatında mahsur kalan 40 işçinin kurtarılma çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, bölgeye yeni bir sondaj makinesi getirildi. İşçilere oksijen ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler sağlanıyor.

Hindistan'da çöken tünel inşaatında mahsur kalan 40 işçinin kurtarılma çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, bölgeye yeni bir sondaj makinesi getirildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde pazar günü meydana gelen yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu, içeride çalışan işçiler tünelde mahsur kalmıştı. Yetkililer, kurtarılma çalışmalarında halihazırda kullanılan makinelerin yeterli gelmediğini kaydederek yeni bir sondaj makinesinin bölgeye ulaştığını belirtti. Yerel yetkililer, bir boru yardımıyla mahsur kalan 40 işçiye oksijen sağlandığını ve ayrıca bu borudan su ve gıda gönderildiğini ifade etti.

ORDU HELİKOPTERİYLE TAŞINAN MAKİNE BÖLGEYE ULAŞTI

Karayolları ve Sivil Havacılıktan Sorumlu Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Delhi'den gelen Ordu helikopterinin yardımıyla, çalışmaların hızlandırılması için sondaj makinesi olay yerine getirildi. Heyelan nedeniyle çalışmalar yeniden aksadı ancak kısa süre içerisinde işçiler güvenli bir şekilde dışarı çıkarılacak. İçeride mahsur kalan işçilere oksijen ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler sağlanıyor" denildi.