Hemorajik ateş virüsü kurban satışlarını olumsuz etkiledi

Irak'ın Kerkük kentinde Hemorajik ateş virüsü tespit edilmesi ve virüse yakalanan üç kişiden birinin ölmesi kurban satışlarını olumsuz etkiledi. Besiciler, kurbanlara talebin az olduğunu belirtiyor. Satışlarda geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 40 düşüş olduğu ifade ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde kısa süre önce "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" virüsü tespit edilmesi ve virüse yakalanan üç kişiden birinin ölmesi kurban satışlarını olumsuz etkiledi.

Kerkük'ün Tazehurmatu kasabası yakınındaki kurban pazarına gelen besiciler, kurbanlara talebin az olduğunu belirtiyor.

AA muhabirine konuşan besici Şükür Mecid, kentte kısa süre önce Hemorajik ateş virüsünün tespit edilmesinin kurban pazarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Satışlarda geçen yıl ile bu yıl arasında büyük fark olduğunu aktaran Mecid, en az yüzde 40 düşüş olduğunu belirtti.

Mecid, satışa sundukları kurbanlar sağlık ekipleri tarafından ciddi şekilde kontrol edilmesine rağmen bunun taleplere olumlu yansımadığını dile getirdi.

Satıcılardan Muhammed Şefik de bayram öncesi ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde fiyatlarda artış yaşanmasına rağmen taleplerin iyi olduğunu ancak Kerkük'te durumun aynı olmadığını aktardı.

Şefik, virüsün önüne geçilmesine rağmen kurbanlıkların satılmadığını kaydetti.

Irak'ın Kerkük kentinde, 10 Haziran'da "kanamalı" olarak bilinen Hemorajik ateş virüsü tespit edilen 3 kişiden biri ölmüştü.