Güney Afrika'da Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı

Güney Afrika'da Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Seçmenler, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Cape Town Başkonsolosluğunca kurulan sandıklarda oy kullandı. Oylar Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.