Haber : Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

 - Güncelleme:
Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, Rusya'nın Zaporijya'daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, Rusya'nın Zaporijya'daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü.

Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev'in, "Zaporijya'daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik" dediğini iddia etti. " Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor" denilen açıklamada, "Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar" denildi.

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya'yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title