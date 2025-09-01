Elon Musk'tan aşırı sağcı AfD'ye destek: Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir

Elon Musk'tan aşırı sağcı AfD'ye destek: Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir
ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yerel seçimler öncesinde aşırı sağcı popülist parti AfD'ye olan desteğini bir kez daha yineledi. Tehdit niteliği taşıyan bir açıklamada bulunan Musk, "Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir" dedi.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya'daki seçimlere yeniden müdahil oldu.

ELON MUSK'TAN AFD'YE DESTEK

Musk, 4 Eylül'de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW)eyaletindeki yerel seçimler öncesi, göç ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'ne bir kez daha destek açıklamasında bulundu.

"YA ALMANYA AFD'Yİ SEÇER YA DA SONU GELİR"

Musk, kendisine sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Köln'de imzalanan "Fairness Anlaşması"na atıfta bulunarak, "Ya Almanya AfD'yi seçer ya da Almanya'nın sonu gelir" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaya göre 7 parti, seçim kampanyalarında göçmenler üzerinden olumsuz söylem kullanılmaması konusunda uzlaşırken, AfD sürece katılmamıştı.

ERKEN GENEL SEÇİMLERDE DE AFD'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

Musk, Almanya'da şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde de benzer bir açıklama yaparak, "Almanya'yı ancak AfD kurtarabilir" ifadelerini kullanmış ve Alman kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılanmıştı.,

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE SPD'Yİ GERİDE BIRAKMIŞTI

AfD, önceki NRW seçimlerinde özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi kentlerde oylarını yüzde 24,6 oranında artırarak, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önüne geçmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
