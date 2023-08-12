Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya gerçekleştirilen suikast ile ilgili gözaltına alınan 6 kişinin ve olay sırasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürülen şahsın Kolombiyalı olduğunu açıkladı.

- Ekvador'u sarsan suikastla ilgili gözaltına alınanların Kolombiyalı olduğu ortaya çıktı

QUITO - Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya gerçekleştirilen suikast ile ilgili gözaltına alınan 6 kişinin ve olay sırasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürülen şahsın Kolombiyalı olduğunu açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dün devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya düzenlenen suikastla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polisten yapılan açıklamada, Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı gözaltına altına 6 kişinin ve suikast sırasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürülen şahsın Kolombiyalı olduğu duyuruldu. İçişleri Bakanı Juan Zapata ise gerçekleştirdiği basın toplantısında 6 şüphelinin kimliklerini Andres M., Jose N., Eddy G., Camilo R., Jules C. ve Jhon Rodriguez olarak açıkladı. Zapata şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ayrıca 1 tüfek, 1 makineli tabanca, 4 tabanca, 3 el bombası, 4 kutu mühimmat, 2 motosiklet ve çalıntı olduğu bildirilen bir araç bulunduğunu aktardı. Zapata, polis teşkilatının "saldırının nedenini ve arkasındaki isimleri tespit etmek" için çalıştığını vurguladı.

Çete lideri tarafından tehdit almıştı

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası aracına bindiği sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Evli ve 5 çocuk babası olan 59 yaşındaki Villavicencio, 20 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimindeki 8 adaydan biriydi. Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.