Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor

Dubai, yine dünyada ses getirecek bir projeyle gündemde. Şehir yönetimi, dünyada ilk kez bir caddenin tamamen altınla döşenmesini planladığını duyurdu. Gösterişli yaşam tarzı ve lüks projeleriyle tanınan Dubai, bu yeni adımıyla hem turistlerin hem de sosyal medya fenomenlerinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Altınla kaplanacak cadde, "Gold District (Altın Bölgesi)" adı verilen büyük bir proje kapsamında hayata geçirilecek. Bu bölge özellikle mücevher sektörü için özel olarak tasarlandı. Amaç; alışveriş tutkunlarını, turistleri ve sektörde çalışan profesyonelleri tek bir noktada buluşturmak.

Yetkililer, projenin tüm detaylarının henüz netleşmediğini ve bilgilerin aşama aşama paylaşılacağını belirtti. Ancak şimdiden Gold District'in Dubai'nin en dikkat çekici turistik noktalarından biri olması bekleniyor.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'na bağlı Dubai Festivalleri ve Perakende Kurumu'nun CEO'su Ahmed Al Khaja, altının Dubai için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Al Khaja, "Altın, Dubai'nin kültürünün ayrılmaz bir parçası. Bu projeyle hem bu mirası kutluyoruz hem de sürdürülebilirlik ve yaratıcılıkla yeni bir döneme taşıyoruz," dedi. Ayrıca bu başarının kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yerel kaynaklara göre Gold District'te 1.000'den fazla altın, mücevher ve kozmetik mağazası yer alacak. Bölgeye taşınması planlanan markalar arasında Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan ve Tanishq Jewellery gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Bölgeye gelecek yabancı turistler ve iş insanları için altı yeni otel inşa edilecek. Gold District'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise, Dubai'nin en eski ve geleneksel çarşılarından biri olan Gold Souk'un hemen yanında yer alması. Böylece ziyaretçiler hem tarihi çarşıyı gezebilecek hem de ultra lüks mağazalarda alışveriş yapabilecek.

Bu proje, Dubai'nin son yıllarda art arda kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor. Şehir, kısa süre önce dünyanın en yüksek oteli unvanını da almıştı. Dubai Marina yakınlarında açılan Ciel Dubai Marina, 377 metre yüksekliğiyle bu alanda zirveye yerleşti. Otelde 1.000'den fazla oda ve 147 süit bulunuyor.

Dubai'nin hedefleri bununla da sınırlı değil. Şehir, yakında dünyanın en yüksek metro istasyonuna da ev sahipliği yapacak. Metro Blue Line projesi kapsamında inşa edilecek olan istasyonun yüksekliği 74 metre olacak. Yetkililer, bu hattın 2030 yılına kadar günde 200 bin yolcu taşımasını bekliyor.

Ayrıca Al Maktoum Uluslararası Havalimanı da büyük bir genişleme sürecinde. Proje tamamlandığında havalimanının yılda 260 milyon yolcuya hizmet vermesi ve dünyanın en büyük havalimanı haline gelmesi hedefleniyor.

Altınla kaplı cadde projesi, Dubai'nin "imkânsız yoktur" anlayışını bir kez daha gözler önüne sererken, şehir şimdiden dünyanın en çok konuşulan destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.