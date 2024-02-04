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Dubai'de özel harekat yarışması! Suudi Arabistan takımı rehineyi yere düşürdü, Türk ekibi şov yaptı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen özel harekat yarışmasında Türk ekibi, parkuru 1 dakika 10 saniyede tamamlayarak iyi bir performans ortaya koydu. Yarışmanın en çok konuşulan ekibi ise Suudi Arabistan takımı oldu. Parkuru 4 dakikada tamamlayan Suudi Arabistan ekibi, bitiş çizgisine gelmeden evvel rehine olarak taşıdıkları cansız mankeni yere düşürdü.

BAE'de düzenlenen özel harekat yarışmasında Türk ekibi, 1 dakika 10 saniyede parkuru tamamlayıp başarılı bir performans imza attı. Yarışmanın en başarısız performansını gösteren takım ise Suudi Arabistan ekibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen özel harekat yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Ülkelerin özel hareket kuvvetlerinin katılarak çeşitli görevleri en hızlı şekilde bitirmeyi amaçladığı SWAT Challenge 2024'e Türkiye'den de katılım oldu.

TÜRK EKİBİ, 1 DAKİKA 10 SANİYEDE PARKURU TAMAMLADI

Türk ekibi parkuru tamı tamına 1 dakika 10 saniyede tamamlarken, en kötü performanslardan birine ise Suudi Arabistan ekibi imza attı.

Dubai'de özel harekat yarışması! Suudi Arabistan takımı rehineyi yere düşürdü, Türk ekibi şov yaptı

SUUDİ ÖZEL HARAKAT, REHİNEYİ DÜŞÜRDÜ

Suudi Arabistan ekibi parkuru 4 dakikada tamamlarken, bir de bitiş çizgine gelmeden evvel rehine olarak taşıdıkları cansız mankeni 2 kez yere düşürdü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Dubai'de özel harekat yarışması! Suudi Arabistan takımı rehineyi yere düşürdü, Türk ekibi şov yaptı

Dubai'de özel harekat yarışması! Suudi Arabistan takımı rehineyi yere düşürdü, Türk ekibi şov yaptı

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Dubai Güvenlik Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Goethegitme:

Bıraksalarmis rehine kendisi gecermis cizgiyu

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İDO BEY:

Allah ordumuza güç kuvvet versin inşallah

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