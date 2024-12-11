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Donald Trump, Yeni Ankara Büyükelçisi Olarak Tom Barrack'ı Aday Gösterdi

Donald Trump, Yeni Ankara Büyükelçisi Olarak Tom Barrack'ı Aday Gösterdi
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Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanan Trump, eski kampanya danışmanı olan Tom Barrack'ı ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi olarak aday göstermeyi planlıyor. Barrack, daha önce lobi faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış ancak ardından beraat etmişti. Trump, ayrıca Atina Büyükelçisi olarak Kimberly Guilfoyle'ı aday gösterdi.

Beyaz Saray'a dönmeye günler sayan Donald Trump, ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi olarak yakın arkadaşı Tom Barrack'ı aday göstereceğini açıkladı.

Barrack, özel sermaye fonu yöneticisi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır" dedi.

Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına kurallara aykırı şekilde lobi faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

O zaman 250 milyon dolar kefalet ödeyerek hapse girmekten kurtulan finansçı, 2022 yılında suçlamalardan beraat etti.

BAE adına lobi faaliyeti yürüttüğü halde bunu yetkililere bildirmemekle suçlanıyordu.

Savcılar Barrack'ın BAE'nin "gözleri, kulakları ve sesi" olduğunu, bağlantılarını kullanarak BAE çıkaları için yetkilileri ve medyayı etkilemeye çalıştığını iddia etmişti.

Barrack ise altı hafta süren davada "asla yanlış hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Savunmasında, uzun yıllar Orta Doğu ile iş yaptığı için bölge ile ilgili "kültürel bir altıncı his" geliştirdiğini de söyledi.

Barrack, 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya danışmanlarındandı.

Trump seçimi kazandığında kutlama partileri için 107 milyon dolar bağış topladı.

Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan finansçı, iyi düzeyde Arapça konuşuyor.

Barrack en son 2013 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde girmişti.

Dergi 2021 yılında Barrack'ın servetini 600 milyon doların altında olarak hesapladı.

Barrack evli ve 4 çocuğu var.

Oğlunun kız arkadaşı da büyükelçi adayı

Trump, Atina Büyükelçisi olaraksa daha önce Fox News televizyonunda sunuculuk yapan Kimberly Guilfoyle'ı aday gösterdi.

55 yaşındaki Guilfoyle, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ile birlikteydi ancak çiftin ayrılmış olabileceği yorumları yapılıyor.

Trump adaylığı, "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik oldu. Hukuk, medya ve siyasetteki kapsamlı deneyimi ve liderliği, keskin zekasıyla birlikte onu Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmek ve yurtdışındaki çıkarlarını korumak için son derece nitelikli kılıyor" sözleriyle duyurdu.

Trump kampanyasının önde gelen destekçilerinden olan Guilfoyle daha önce Demokrat Partili California Valisi Gavin Newsom ile evliydi.

Guilfoyle, atananlar arasında Trump ile aile bağları olan ilk kişi değil.

Kasım ayında Trump, damadı Jared Kushner'ın babası Charles Kushner'ı Paris Büyükelçisi adayı olarak göstereceğini ve en küçük kızı Tiffany Trump'ın kayınpederi olan Massad Boulos'u Orta Doğu konularında kıdemli danışman olarak atayacağını duyurdu.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

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