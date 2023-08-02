Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! İlk açıklama Türkiye'den geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zirvenin ana gündem maddesi Rusya'nın geçtiğimiz ay durdurduğu Tahıl Koridoru anlaşması oldu. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "İki lider Sayın Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri, dünyanın gözünün çevirdiği Tahıl Koridoru anlaşmasının geleceği oldu.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Sayın Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı." denildi.

YANGIN DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

TAHIL ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti."

RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

Türkiye BM'nin aracılığı ile İstanbul'da imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması uzun bir süre dünyadaki gıda krizinin önüne geçti. Ancak Rusya, kendi gıda ürünlerine uygulanan ambargonun kalkmaması nedeniyle geçtiğimiz ay anlaşmayı askıya aldı.

33 MİLYON TONA YAKIN TAHIL TAŞINDI

Rusya, 17 Temmuz'da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşınmıştı.

RUSYA ANLAŞMANIN DEVAMI İÇİN ŞART KOŞUYOR

Moskova koşullarının sağlanması durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını kaydederken, Batı medyası Rus yönetiminin başta ABD olmak üzere Batı'nın ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımları esnetmesi için baskı kurduğunu öne sürüyor.