Çin Yolcu Uçağının Düştüğü Ana Bölge Kazılacak - Haberler

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Çin Yolcu Uçağının Düştüğü Ana Bölge Kazılacak

Xinhua - Dünya
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Çin Yolcu Uçağının Düştüğü Ana Bölge Kazılacak

NANNİNG, 25 Mart (Xinhua) — Uzmanların çarpma noktası için bir kazı planı üzerinde çalıştıklarını belirten Zhu, kayıp yolcuların akrabalarından DNA örnekleri alındığını ifade etti. 132 kişiyi taşıyan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 21 Mart günü Guangxi'nin Tengxian ilçesinin dağlık bölgesinde düşmüştü. Kazada kurtulan olmazken, şimdiye kadar uçağın kara kutularından biri bulundu. Tengxian'ın […]

NANNİNG, 25 Mart (Xinhua) — Uzmanların çarpma noktası için bir kazı planı üzerinde çalıştıklarını belirten Zhu, kayıp yolcuların akrabalarından DNA örnekleri alındığını ifade etti. 132 kişiyi taşıyan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 21 Mart günü Guangxi'nin Tengxian ilçesinin dağlık bölgesinde düşmüştü. Kazada kurtulan olmazken, şimdiye kadar uçağın kara kutularından biri bulundu.

Tengxian'ın bağlı olduğu Wuzhou kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Lao Gaojin, arama kurtarma çalışmasının yaklaşık 200 bin metrekare alana genişletildiğini ve kurtarma çalışmalarına 2.200'den fazla kişinin katıldığını söyledi.

Cuma günü yerel saatle 10.00 itibariyle, kayıp 92 yolcunun ailelerinden 531 kişi Wuzhou'ya ulaştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Havacılık Kazaları Araştırma Merkezi Başkanı Mao Yanfeng, motor şanzımanı ve ana iniş takımına ait kalıntıların kaza yerinin merkezinde bulunduğunu bildirdi.

Mao, bulunan kara kutudan veri indirme ve analizlerinin ne zaman tamamlanacağının kesin olmadığını kaydetti. Mao, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Konvansiyonu uyarınca, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 30 gün içinde ön soruşturma raporunun sunulacağını sözlerine ekledi.

Xinhua / Dünya

Boeing 737, Uçak, Mart, Dna, Dünya, Haberler

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