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Çin ve Avrupa Birliği Arasında 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu Gerçekleştirildi

Çin ve Avrupa Birliği Arasında 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu Gerçekleştirildi

Dünya Haberleri

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang ile Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, başkent Beijing'de Çin ve Avrupa Birliği arasındaki 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang ile Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, başkent Beijing'de Çin ve Avrupa Birliği arasındaki 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu'nu gerçekleştirdi, 4 Temmuz 2023.(Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Avrupa Birliği Dünya Haberler

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