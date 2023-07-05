Çin ve Avrupa Birliği Arasında 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu Gerçekleştirildi

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang ile Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, başkent Beijing'de Çin ve Avrupa Birliği arasındaki 4. Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.