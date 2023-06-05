Çin Savunma Bakanı Li Shangfu: Çin'in yeniden birleşmesi durdurulamaz bir gidişattır

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde bulunduğunu dile getirdi ve Çin'in yeniden birleşmesinin durdurulamaz bir gidişat olduğunu söyledi.

SİNGAPUR, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin'in yeniden birleşmesinin çok güçlü bir tarihi trende ve durdurulamaz bir gidişata işaret ettiğini söyledi.

Li, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde bulunduğunu dile getirdi.

Bakan, "Taiwan meselesi, Çin'in içişlerine ait bir konudur ve tartışma kabul etmeyen öncelikli gerçektir. Taiwan, Çin'in Taiwanı'dır ve meselenin nasıl çözüme kavuşturulacağına ancak biz Çinliler karar veririz. Bu konu hiçbir şekilde dış güçlerin müdahalesini kaldırmaz" dedi.

180'den fazla ülkenin tek Çin ilkesine riayet etme yönünde siyasi taahhütte bulunarak Çin'le diplomatik ilişkiler geliştirdiğini kaydeden bakan, tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilere hükmeden, evrensel kabul görmüş temel bir norm haline geldiğini sözlerine ekledi.

Li, Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Deklarasyonu'nda, Taiwan'ın 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzen kapsamında Çin'e iade edileceğinin açık ve net biçimde belirtildiğini hatırlattı.

Bakan, "Hem Çin ana karası hem de Taiwan tek ve aynı Çin'e aittir. Bu, tartışılmaz bir gerçektir. Tek Çin ilkesini belirsizleştirmeye ya da içini boşaltmaya yönelik her türlü girişim hem saçma hem de tehlikelidir" diye konuştu.

Savunma bakanı, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin 1992 Uzlaşması'nı inkar ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığını" kademeli olarak artan şekilde talep etmeyi sürdürdüğünü, Taiwan'ın Çinli kimliğini silmek için çok çalıştığını ve kamuoyunu manipüle edip zorladığını söyledi.

Bakan, öte yandan büyük bir gücün Taiwan'a mükerrer olarak silah sattığını, askeri eğitim desteği verdiğini ve Taiwan'la resmi etkileşimlerini bir üst seviyeye taşıdığını kaydetti.

Bakan, Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerin temel nedeninin, DPP yetkililerinin bağımsızlık için dış destek araması ve kimi yabancı güçlerin Taiwan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına almaya ve içişlerine karışmaya çalışması olduğunu tüm dünyadaki insanların net şekilde gördüğünü belirtti.

Li, "'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik ayrılıkçı faaliyetler ne kadar taşkın olursa, bizim karşı önlemlerimiz de o oranda keskin olacaktır. Her türlü dış müdahale başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Taiwan sorununun, Çin ulusundaki zayıflık ve kaos sonucu ortaya çıktığını ve ulusal yeniden canlanma ile çözüme kavuşturulacağını kaydeden bakan, Çin'in yeniden birleşmesinin şart olduğunu ve bunun gerçekleşeceğini ifade etti. Bakan, bunun Çin halkının arzusuna ve zamanın ruhuna uygun olduğunu belirtti.

Li, "Samimiyet ve çabalarımızı en üst düzeye çıkararak yeniden birleşmenin barışçıl yollarla gerçekleşmesine yönelik çaba göstereceğiz, ancak güç kullanımından feragat etme konusunda herhangi bir söz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Her kim Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse Çin ordusu harekete geçmek için bir an bile tereddüt etmeyecektir. Hiçbir hasımdan korkmayacak, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü ne pahasına olursa olsun kararlılıkla savunacağız" dedi.