Beijing ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve sellerle mücadele eden Çin'de, afet sonrası yeniden iskan çalışmaları hızlandırıldı. Başkent Beijing'de binlerce kişi etkilendi ve tahliye edildi. Çin hükümeti ise afet sonrası yeniden inşayı desteklemek için 100 milyon yuan tahsis etti.

HABER: Çin'in Beijing-Tianjin- Hebei bölgesinde afet sonrası yeniden iskan çalışmaları hızlandırıldı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Selden etkilenen bölgelerden çeşitli görüntüler

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Beijing ve çevresindeki bölgelerde büyük zarara yol açan şiddetli sağanak yağış, fırtına ve sellerle mücadele eden Çin'de, halkı afetlerin etkilerinden korumak için topyekun çaba sarf ediliyor.

Beijing'de, 140 yıl önce kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana son birkaç gün içinde en şiddetli yağışlar kaydedildi.

Salı günü açıklanan istatistikler, başkent Beijing'de 44.000'den fazla kişinin felaketlerden etkilendiğini ve 127.000 kişinin tahliye edildiğini gösterdi.

Beijing'in batısındaki Mentougou ve güneyindeki Fangshan ilçeleri, başkentin en çok etkilenen bölgeleri oldu.

Mentougou ilçesi

Beijing

Beijing'in Mentougou ilçesine havadan yiyecek ve su yardımı yapıldı.

SES 1 (Çince): WANG Yİ, Devlet Şebekesi Elektrik Enerjisi Uzay Teknolojisi Limited Şirketi yetkilisi:

"Afetin vurduğu bölgelerdeki insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için içme suyu, ekmek ve diğer gıda malzemelerinden oluşan 200'den fazla tedarik paketini 2 Ağustos'ta (helikopterlerle) dağlık bölgelere ulaştırdık. Bunun yanı sıra dört ağır yaralı, bir hafif yaralı ve bir acil durum çalışanı tedavi altına alınmak üzere bölgeden çıkarıldı."

Beijing, büyük nehirlerdeki su seviyelerinin uyarı çıtasının altına düşmesiyle, sel için verilen kırmızı alarmı Çarşamba sabahı kaldırdı.

Hebei eyaletinde ise Çarşamba günü itibarıyla 1,2 milyonu aşkın insan tahliye edildi.

Hejin kasabası

Hebei Eyaleti

SES 2 (Çince): DU FENGBİN, Hejin kasabasının yetkilisi:

"Hejin kasabasında selden etkilenen 13 köy ile jeolojik afetten etkilenen bir köydeki 55 haneden 159 kişi zamanında tahliye edildi. Bu kişilerden bazıları, ihtiyaçlarına göre akrabalarının veya arkadaşlarının evlerine taşındı. Diğerleri ise yemek dağıtılan, dul ya da yalnız yaşayan yaşlıların bakımının yapıldığı geçici yerleşim alanlarına nakledildi."

Liman kenti Tianjin'de yerel yetkililer yaklaşık 66.000 kişiyi tahliye ederek, yukarı nehirlerden gelebilecek sellere karşı önlemler aldı.

Merkezi ve yerel yetkililer, geçtiğimiz birkaç gün içinde afet yardımı ve yeniden inşayı hızlandırmak üzere ellerindeki çeşitli kaynakları seferber etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Beijing ve Hebei'de afet sonrası yeniden inşayı desteklemek üzere 100 milyon yuan (yaklaşık 14 milyon ABD doları) tahsis ettiğini duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)