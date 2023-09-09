Çin'de Şiddetli Yağış ve Sel: 80.000 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, şiddetli yağış ve sel nedeniyle 80.000'den fazla kişi güvenli bir yere tahliye edildi. Yaşanan sel felaketi sonucunda birçok şehirde okullar tatil edildi ve ulaşım kontrollere tabi tutuldu.

Çocuğunu taşıyan bir erkek Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinin Panyu bölgesinde sular altında kalan bir yolda sel sularının içinden geçiyor, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Jiale/Xinhua)

GUANGZHOU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, 80.000'den fazla kişi şiddetli yağış ve sel yüzünden güvenli bir yere tahliye edildi. Guangdong eyaleti sel, kuraklık ve tayfun kontrol merkezine göre tahliyeler Cuma günü saat 17.00 itibarıyla başladı.

Haikui Tayfunu ve muson Perşembe gününden bu yana İnci Nehri Delta bölgesindeki birçok şehir ve ilçeye şiddetli yağmurlar getirerek sellere, toprak kaymalarına, yolların kapanmasına ve diğer tehlikeli durumlara neden oldu.

Eyalet afet azaltma komisyonu Cuma günü saat 18.00'de acil afet yardım müdahalesini Seviye II'ye yükseltti. 15 şehirde sel kontrolüne yönelik acil durum müdahaleleri başlatıldı.

Shenzhen, Zhuhai ve Jiangmen şehirlerinin tamamında ve Foshan, Dongguan ve Guangzhou'nun bazı bölgelerinde okullar tatil edildi.

Toplam 47 demiryolu hizmeti askıya alındı ve 79 yol bölümünün, 6 gişenin ve bir köprünün kapatılması da dahil olmak üzere trafik kontrolleri uygulandı.

Guangdong Eyaleti Meteoroloji Bürosu'na göre, şiddetli ya da olağanüstü şiddetli yağmurlar Cuma akşamından Cumartesi gününe kadar Guangdong'un batı kesimleri ile İnci Nehri Deltası'nın güney kesimlerini etkisi altına alacak.