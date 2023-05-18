Çin Cumhurbaşkanı Xi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi ve yeni dönemde Çin-Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik bir planı onayladı.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 18 Mayıs 2023.

Görüşmelerin ardından ortak bir bildiri imzalayan iki lider, yeni dönemde Çin-Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik bir planı onayladı. Liderler ayrıca yatırım, yoksulluğun azaltılması, tarım ürünleri ticareti, denetim, karantina ve yerel işbirliği konularında çok sayıda ikili belgenin imzalanmasına nezaret etti. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)