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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi

Dünya Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Garibaşvili, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) --Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi, 28 Temmuz 2023.

Garibaşvili, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Gürcistan Dünya Haberler

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