Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Garibaşvili, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.