Çin Başbakanı Li Qiang, Doğu Asya Zirvesi'nde bölgesel istikrar ve refah için çağrıda bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, Doğu Asya Zirvesi'nde katılımcı ülkeleri bölgede uzun vadeli istikrar ve kalıcı refah sağlamak için sorumluluk almaya ve daha etkin rol oynamaya çağırdı. Li, kalkınmayı teşvik etme, bölgesel büyümeye canlılık kazandırma, karşılıklı anlayış ve güveni artırma konularında katılımcı ülkelerin daha fazla çaba göstermelerini istedi.

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Doğu Asya Zirvesi'ne katılan ülkelere, yeni durum ve zorluklar karşısında bölgede uzun vadeli istikrar ve kalıcı refahın sağlanmasına yardımcı olmak için sorumluluk alma ve daha etkin rol oynama çağrısı yaptı.

Perşembe günü Cakarta'da düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde konuşan Li, söz konusu ülkelerin ilk olarak kalkınmayı teşvik etme ve bölgesel büyümeye canlılık kazandırmada üstlerine düşeni yapmaya ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi.

Li, ikinci olarak, katılımcı ülkelerin tüm taraflar arasında karşılıklı anlayış ve güveni artırmak için stratejik diyalog kurma görevini daha iyi yerine getirmelerini istedi.

Çin Başbakanı zirvede ayrıca ASEAN'ın merkezi konumunu destekleme, kapsayıcı ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini ortaklaşa teşvik etme çağrısında da bulundu.