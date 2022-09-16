Çatışmanın adresi bu sefer Kırgızistan-Tacikistan sınırı:28 kişi yaralandı

Geçtiğimiz hafta Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çatışmalarının ardından 2 asker ölmüştü. Dün duran çatışmalardan sonra iki ülkenin sınır muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı duyuruldu. Çatışmada 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle sabah 06.00'da Tacikistan tarafının Batken bölgesindeki Eki-Taş, Çır Döbö ve Kum-Mazar köylerinde Kırgız muhafızlarına ateş açtığı ifade edildi.

Kırgızıistan-Tacakistan iki ülke arasında zaman zaman meydana gelen çatışmalar yaşanıyordu. Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü aralıklarla üç kez çatışma yaşanmış, çatışmalarda her iki taraftan 2 asker ölmüş, yetkililerin görüşmesi sonucu çatışmaların dün durdurulduğu bildirilmişti. Bu sabah sınırda silahlı çatışmalar yeniden başladı.

''ÇATIŞMALAR TÜM SINIR BOYUNCA SÜRÜYOR''

Kırgızistan tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı çatışmalar Kırgız-Tacik sınırının tüm kesimlerinde sürüyor. Sınırda görev yapan Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti askerleri, ateşle karşılık veriyor. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, devlet sınırının Kırgız-Tacik kesimindeki durumun gelişmesiyle ilgili endişesini dile getiriyor ve devlet sınırında artan provokasyonlara dikkat çekiyor.'' ifadelerini kullandı.

28 YARALI VAR

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, bugün sabah başlayan çatışmalarda yaralanan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yaralı sayısının 28'e yükseldiği açıklandı. Çatışmaların devam etmesiyle yaralı sayısının artması bekleniyor.

TACİKİSTAN'A NOTA VERİLDİ

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki saldırılar nedeniyle Tacikistan'a nota verildiğini açıkladı. Açıklamada, Kırgız tarafın Tacikistan'dan tüm anlaşmalara uymasını, ateşi durdurmasını ve askerleri geri çekmesini talep ettiği ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

28 Nisan'da iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybederken, 165 kişi yaralanmıştı. Ülkeler, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için uzlaşma sağlamıştı.