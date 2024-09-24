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Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti

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Brezilya'da Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu üç oyuncu hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Ancak, ünlü Brezilyalı şarkıcı ve sosyal medya fenomeni MC Livinho'nun kaza yerinden canlı yayın yapan bir muhabirin arkasında dans etmesi büyük tepki çekti. Takım, hayatını kaybeden oyuncuların isimlerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu olayın ardından sosyal medyada MC Livinho'ya yönelik eleştiriler artarken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da geçtiğimiz Pazar günü yaşanan trajik bir otobüs kazası ve ardından yaşanan olaylar, ülke gündemini sarstı. Curitiba şehrinin Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ı Rio de Janeiro'daki şampiyona maçına taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada üç oyuncu hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

Ancak olayın şoku atlatılmaya çalışılırken, ünlü Brezilyalı şarkıcı ve sosyal medya fenomeni MC Livinho'nun davranışı büyük tepki topladı. 13.4 milyon Instagram takipçisi olan 29 yaşındaki Livinho, kaza yerinden canlı yayın yapan RV1 kanalının muhabirinin arkasında beklenmedik bir dans gösterisi sergiledi.

Görüntülerde Livinho'nun, arkadaşlarıyla birlikte kaza yerine geldiği, muhabirin arkasında kameraya el salladığı ve uyarılara rağmen çekimden çıkmadığı görülüyor. Fenomen, TikTok'taki dans hareketlerini taklit ederek, trajik olayın ciddiyetiyle tamamen zıt düşen bir tavır sergiledi.

Coritiba Crocodiles takımı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hayatını kaybeden oyuncuların Daniel Cross, Lucas Barros ve Lucas Padilha olduğunu duyurdu. Takım yönetimi, "Kalbimiz acıyla dolu. Tüm çabalarımız takım üyelerine ve ailelerine destek olmaya odaklanmıştır," ifadelerini kullandı.

Bu elim olay ve ardından yaşanan saygısız davranış, Brezilya'da spor camiasını ve kamuoyunu derinden etkiledi. Sosyal medyada MC Livinho'ya yönelik eleştiriler artarken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililerin, benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli önlemleri alması ve yol güvenliği konusunda daha sıkı tedbirler uygulaması bekleniyor.

Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti

Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti

Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti

Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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