BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: Sudan'da İnsani Yardım Çalışanları Hedef Alınıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'da insani yardım operasyonlarının hedef alınmaya devam ettiğini belirterek. "İnsani yardım çalışanları hedef değildir." ifadesini kullandı.

Griffiths, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, Sudan'daki tarafların taahhütlerine rağmen ülkedeki insani yardım çalışanları ve varlıklarının yağmalanmaya devam edildiğini aktardı.

Dünya Gıda Programı'nın Sudan'ın güneyindeki Ubeyd kentindeki deposunun yağmalandığını bildiren Griffiths, bölgedeki BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) de ofisinin yağmalandığını kaydetti.

Griffiths, Hartum'daki iki UNHCR ofisinin de yağmalandığını belirterek, "İnsani yardım çalışanları hedef değildir." açıklamasında bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.