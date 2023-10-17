Blinken, Gazze'ye ulaşamayan yardımların organize edileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün İsrail'de gerçekleştirdiği temaslar sonrasında Gazze'ye ulaşamayan insani yardımların organize edileceğini açıkladı. Blinken, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğini yinelerken, ABD Başkanı Joe Biden yarın İsrail'e gideceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün İsrail'de temaslarda bulundu. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğini ifade ederek, Gazze'ye ulaşamayan yardımlar için de bir plan geliştireceklerinin altını çizdi. Blinken açıklamasında, "Bugün, talebimiz üzerine ABD ve İsrail, bağışçı ülkelerden ve çok taraflı kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşmasını sağlayacak ve sivilleri zarardan uzak tutmaya yardımcı olacak alanlar yaratma olasılığını da içerecek bir plan geliştirmeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.

JOE BİDEN İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Çarşamba günü Hamas'ın acımasız terör saldırısı karşısında dayanışma içinde olmak için İsrail'e gideceğim. Daha sonra acil insani ihtiyaçları karşılamak, liderlerle görüşmek ve Hamas'ın Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını açıkça belirtmek için Ürdün'e gideceğim" dedi.