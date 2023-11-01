Binlerce Afgan mülteci Pakistan'dan ayrılmaya başladı

Pakistan'dan ayrılmaları için verilen sürenin dolmasının ardından binlerce Afgan mülteci ülkesine dönmeye başladı.

Pakistan hükümetinin yasa dışı göçmenlere ülkeden ayrılmaları için verdiği süre bugün doldu. Pakistan genelinde farklı şehirlerde yaşayan binlerce Afgan mülteci, ülkelerine dönmek için sınırlara akın etti. Sınırda metrelerce kuyruk oluşturan Afganlar, eşyalarını yükledikleri kamyonlar ve otobüslerle ülkeden ayrılıyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, hükümetin yarın itibarıyla yasa dışı göçmenlere yönelik uygulamalara başlayacağını belirtti. Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen belgesiz yabancı ülke vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği ifade edildi.

Pakistan hükümeti, geçtiğimiz ay Afganistan sınırındaki bölgelerde silahlı saldırıların artması nedeniyle yasa dışı göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunmuştu. Pakistan'ın mültecileri sınır dışı etme kararına, Birleşmiş Milletler kurumları ve insan hakları örgütleri tarafından tepki gelmişti. BM tarafından yapılan açıklamada, Afganistanlıların özgürlüklerinin hayatlarının tehlike altında olduğu bu nedenle ülkelerine dönmemeleri gerektiği belirtilmişti.

Bir milyondan fazla Afgan belgesiz

Pakistan'da yaşayan 4 milyondan fazla Afganın 1,7 milyonunun yasa dışı olarak ülkede bulunduğu tahmin ediliyor. Pakistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkedeki 600 bin-800 bin Afgan mülteci, 2021'de Taliban'ın yönetimi yeniden ele geçirmesinin ardından ülkeye göç etti.

Pakistan hükümetinin açıklamasının ardından 200 binden fazla Afgan ülkesine döndü. - İSLAMABAD