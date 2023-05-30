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Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin, ABD ve Türkiye arasındaki "işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak" birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesinde "transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun"??????? gündeme geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray Joe Biden Dünya Haberler

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