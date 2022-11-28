Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kupası'nda ağır bir yenilgi alan ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Dünya Haberleri

Katar'da devam eden Dünya Kupası kapsamında Belçika ile Fas arasında dün yapılan ve Fas'ın 2-0 galip geldiği maç sonrasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de şiddet olayları meydana geldi. Belçika polisi, 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Belçika'da faaliyet gösteren aşırı sağ parti Flaman Ulusal Partisi (De Vlaams Nationale Partij), Brüksel sokaklarında dün maç sonrası patlak veren şiddet olaylarından görüntüler paylaşarak olayların sorumlusu olarak göçmenleri suçladı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Brüksel polisi bir aracı ateşe veren, mağazaların camlarını kıran ve havai fişek atan eylemcilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz fişeği kullandı. Başkentte bazı metro istasyonları, otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Polis, olaylarla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAYLARI ŞİDDETLE KINIYORUM

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close dün gece geç saatlerde olayların nispeten yatıştığını belirterek eylemcileri kınadı. Belediye Başkanı Close olaylarla ilgili "Bu öğleden sonra meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum… Polis, kamu düzenini korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

İşte ülkedeki olaylardan kareler;

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Belçika ile Fas maçı sonrasında Brüksel'de olaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Belçika Brüksel Katar Fas Spor Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Sami İşgören:

maçlar bahane milletin kaşıntısı var.gelin beni kaşıyın diyor resmen.

Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
er ak:

yaw elin memleketinde niye sagi solu yakiyosunuz. ben olsam deport ederim.

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Rafflesia:

Bu nedir yaa Dünya'nın genelinde hep böyle toplumsal olaylar var gerçekten insanlar kafayı yemiş durumda.. Ne olacak sonumuz bilmiyorum

Cevap Yaz 3 40 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title