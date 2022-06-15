Bakan Yanık, Cenevre'de Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesini anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde katıldığı "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesinin 82'nci" oturumunda konuştu. Bakan Yanık, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının, sadece kullanılan yöntem ve araçların değişimi olduğunu belirterek, "Odak noktamız kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu odağın değişmesi söz konusu dahi edilemez. Türkiye'de mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesi mekanizması olan 6284 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun akut şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulayanın cezalandırılmasını veya rehabilitasyonunu sağlamaktadır" dedi.

Toplantıda Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan Türkiye raporuna ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, Türkiye'nin 1986 yılından beri tarafı olduğu CEDAW'ın 8'inci Dönemsel Ülke Raporuyla Yapıcı Diyalog Sürecine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya