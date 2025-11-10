Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kahire'de Ulaştırma ve Lojistik Vizyonunu Paylaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 'TransMEA 2025 Forumu ve Fuarı' kapsamında 'Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve çalışmalarını katılımcılara anlattı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 'Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli'nde yaptığı konuşmada, ulaştırma ve lojistik alanlarının ülkelerin sadece ekonomik büyümesine değil, siyasi ilişkilerinin de gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bağlantılarını sağlayan bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, ülkenin bu anlamda önemli bir lojistik konuma sahip olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık" dedi.

Avrupa ve Asya'yı birbirine kara yolu ve demir yolu yapılarıyla bağladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, tarihte de ticaretin doğu-batı ekseninde geliştiğine dikkati çekti. Uraloğlu, "Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir. Doğu-Batı ekseninin mutlaka Kuzey-Güney akslarında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Orta Koridor'un merkezinde yer alan Türkiye olarak aynı zamanda kuzeyden ve güneyden de bağlantıları sağlayacak hem Kalkınma Yolu Projesi'ni hem de stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi'ni geliştirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın iş birliği ile hayata geçirileceğini söyleyerek, proje ile Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesi noktasında bir gayretleri olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde Suriye'deki normalleşme üzerine, Suriye ve Ürdün'den transit geçiş noktasında gayret gösterdiklerini dile getirdi. Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vazir ile bir yıl önce Ankara'da yaptıkları görüşmeyi de anımsatan Uraloğlu "Akabe Limanı'ndan Türkiye'ye bir bağlantı yapılmasını konuşmuştuk. Bunun da hayata geçirilmesi noktasında gayret ediyoruz. Bununla birlikte geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında belirttiği 'artık hiçbir ülkenin kendi kendine yetmesinin mümkün olmadığı' ifadesinin bir kez daha altını çizerek, "Dolayısıyla bir ticaretimizi her geçen gün güçlendirmek zorundayız" dedi.

Ticareti güçlendirme yolunun taşımacılığı sağlamaktan geçtiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Biz ulaştırmacılara bu noktada çok büyük görevler düşüyor. Sadece olağan zamanlarda değil, olağanüstü zamanlarda da alternatif taşıma yollarımızın ve koridorlarımızın olması gerekir" ifadelerini kullandı.