Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da

BAKAN BOLAT, İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle ile görüştü. Bakan Bolat, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde; ikili ticari ve ekonomik iş birliği imkanlarının yanı sıra, karşılıklı güven temelinde ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde yeni ticaret ve yatırım fırsatlarını ele aldık. Birleşik Krallık ile her alanda olduğu gibi ticaret ve yatırım ilişkilerinde de çok yönlü iş birliğini sürdürmeye ve ticaret ilişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki köklü dostluğun, ekonomik alanda da güçlenerek devam etmesini; bereketli sonuçlar doğurarak ortak sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

JETCO EYLEM PLANI İLE KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Bakan Bolat, heyetler arası ikili görüşmenin ardından Birleşik Krallık İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle ile Türkiye–Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'nı da yaptı. Bakan Bolat'ın toplantıya ilişkin yaptığı paylaşıma göre; JETCO Toplantısı kapsamında; JETCO Protokolü'nün yanı sıra, ikili iş birliğinin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan, 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalandı.

Bakan Bolat, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Görüşmelerimizde, Birleşik Krallık ile köklü ve çok yönlü ticari iş birliğimizin yapı taşı olan Serbest Ticaret Anlaşmamızın (STA) güncellenmesine yönelik önemli bir mesafe kat ettik. Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye–Birleşik Krallık ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor; yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.