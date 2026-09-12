Bakan Bayraktar: Türkiye ve Azerbaycan üç önemli hatla dünyaya yeni şeyler öneriyor / Video eklendi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen Türkiye- Azerbaycan 5'inci Enerji Forumu'nda yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde elektriğin öne çıktığını belirterek, "Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor" dedi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov'un ev sahipliğinde başkent Bakü'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 5'inci Enerji Forumu'nda ana gündem maddelerini elektrikleşme ve bağlantısallık oluşturdu. Forumun açılış oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel ölçekte dünyada elektriğin ön plana çıktığı bir süreçten geçildiğini ve bu dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde de elektriğin daha fazla ağırlık kazanmaya başladığını kaydetti.

'EN SOMUT ALAN ENERJİ'

Bakan Bayraktar; enerjinin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin en somut alanlarından biri olduğuna işaret ederek sadece petrol ve doğal gaz ile sınırlı kalmayan iş birliklerinin madencilikten yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğinden elektrik piyasalarına, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar uzandığını ifade etti.

'ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Forumun iki ülke arasında elektrik ve enterkoneksiyonlar alanında, özellikle son dönemde artan diyalog ve iş birliği süreciyle örtüşmesinin önemine işaret eden Bayraktar, "Küresel enerji sektöründe artık enerji daha fazla elektrik merkezli hale gelmekte; sanayinin, ulaşımın, binaların ve günlük hayatın artan ölçüde elektrikle buluşması, elektrik sistemlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, enterkoneksiyonları stratejik bir iş birliği alanı olarak gördüğünü ifade ederek "Azerbaycan'la yürüttüğümüz çalışmalar bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Enterkoneksiyon Projesi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı büyük bir dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİĞİN TANAP'I STRATEJİK BİR ADIMDIR'

Türkiye ile Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik Üretimi ve Ticareti Projesi'ni, 'elektriğin TANAP'ı' olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz. Karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji iş birliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu ivmenin korunmasını, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını da arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, COP31'de bu projeyi atılacak imzalarla taçlandırmak istediklerini kaydederek "Türkiye olarak gerek altyapımız ve stratejik konumumuzla enerjide bölgemizin en önemli merkez ülkelerinden biriyiz. Bu enterkoneksiyon projelerini yeni projelerle destekleyerek bölgesel enerji altyapımızı çeşitlendirerek iki ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Katılımcıları Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak COP31'e davet eden Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak COP31'de, 'Taahhütlerden eyleme geçilmesi' mottosu ve 2035'te yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefiyle ortak kararlar alınmasına gayret edeceğiz" diye konuştu.

'TÜM TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK'

Forumun ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, dünyanın elektrikleştiği bir dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde de elektriğin daha fazla öne çıkmaya başladığını bildirerek "Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan, dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor" ifadelerini kullandı.

Elektriğin TANAP'ı ile ilgili bir soru üzerine Bakan Bayraktar, "Buradaki ana fikir yine 4 ülkeyi birbirine bağlamaktır. İlk adım olarak, var olan mevcut altyapıyı kullanarak başlamak istiyoruz. Amaç, mevcut altyapıyı kullanarak bu projeleri adım adım geliştirmek, büyütmek ve kapasiteyi artırmaktır. Ayrıca bunu Kazakistan ve Özbekistan ile imzaladığınız anlaşmayla birleştirdiğimizde, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

ELEKTRİFİKASYON VE BAĞLANTISALLIK PROTOKOLÜ

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ise petrol ve doğal gaz alanındaki başarılı ortaklığı elektrifikasyona doğru taşımak istediklerini ifade etti. Sadece elektrik enerjisinin üretimini değil, aynı zamanda iletim bağlantılarını da müzakere ettiklerini belirten Şahbazov, Azerbaycan ve Türkiye vasıtasıyla Avrasya coğrafyasını birbirine bağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Açıklamaların ardından Bakan Bayraktar ve Bakan Şahbazov, attıkları imzalarla forum protokolünü güncelledi. Alınan kararla ikili ve bölgesel projelerin bütüncül olarak ele alınması ve kurumsal takibi amacıyla 'elektrikte bağlantısallık' konusunun detaylı çalışılması kararlaştırıldı. Bundan sonraki forumlarda oluşturulacak çalışma gruplarından birinin doğrudan elektrikte bağlantısallık konusuna odaklanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı