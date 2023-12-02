BAE, iklim odaklı yatırım aracı ALTERRA'ya 30 milyar dolar destek sağladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), COP 28 kapsamında iklim odaklı yatırım aracı ALTERRA'yı tanıtarak adil bir 'iklim finansmanı sistemi' oluşturmaya yönelik 30 milyar dolar destek sağladıklarını duyurdu. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan öncülüğünde yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak ve iklim direncini arttırmak amacıyla COP28 sırasında başlatılan iklim odaklı yatırım aracı ALTERRA'ya 30 milyar dolar destek sağlandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), COP 28 kapsamında iklim odaklı yatırım aracı ALTERRA'yı tanıtarak adil bir 'iklim finansmanı sistemi' oluşturmaya yönelik 30 milyar dolar destek sağladıklarını duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan öncülüğünde yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak ve iklim direncini arttırmak amacıyla COP28 sırasında başlatılan iklim odaklı yatırım aracı ALTERRA'ya 30 milyar dolar destek sağlandığı açıklandı. ALTERRA hakkında açıklama yapan BAE, "Bu 30 milyar ABD Doları tutarındaki taahhütle ALTERRA, iklim değişikliği eylemi için dünyanın en büyük özel yatırım aracı haline gelecek ve 2030 yılına kadar küresel olarak 250 milyar ABD Dolarını harekete geçirmeyi hedefleyecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca Alterra'nın özel piyasaları iklim yatırımlarına yönlendirmeyi, gelişmekte olan pazarları ve gelişmekte olan ekonomileri dönüştürmeyi amaçladığı ayrıca vurgulandı.

BAE İLE BILL VE MELINDA GATES VAKFI ORTAKLIĞI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) Başkanlığını yürüten BAE ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında iklim değişikliği gerçeğine karşı gıda sistemleri yeniliği için yeni bir ortaklığın yapıldığı duyuruldu.