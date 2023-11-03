Aydın'ın Koçarlı ilçesinde umreciler dualarla uğurlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar, dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 32 kişilik umre kafilesi için İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cihanoğlu Camiinde program düzenlendi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar, dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 32 kişilik umre kafilesi için İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cihanoğlu Camiinde program düzenlendi.

İkindi namazı sonrası Cihanoğlu camiinde toplanan Umre yolcusu vatandaşlar ve yakınları Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okuyarak salavat getirdiler. İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından okunan dualar ile yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Uğurlama törenine katılan ve umreye gidecek olan hemşerileri ile tek tek sohbet edip hayırlı yolculuklar dileyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, "İlçemizden umre vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlarımızı dualar eşliğinde uğurladık. Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum Hayırla gidip gelsinler. Memleketimiz, ülkemiz ve ilçemiz için edecekleri hayırlı duaların kabul olmasını diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirilmesiyle yapılan dualar ile 32 umreci ve bir din görevlisinden oluşan 32 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. - AYDIN