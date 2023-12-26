Avustralya kıyılarında 12 bin yıllık devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi

Avustralya kıyılarında bir zamanlar bir zamanlar yüz binlerce kişinin evi olan devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi

Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Sahul'un kuzey bölgesi Kimberley kıyısında, Yeni Gine'ye bağlı bir kara kütlesinde bulunan Sahul'un kuzeybatı rafında çeşitli artefaktlar ve insan yaşamına dair izler bulundu.

Şu an batmış olan bu kara parçası, 2.5 milyon yıl kadar eskiye dayanan Geç Pleistosen döneminde, yani buzul çağının sonlarına doğru, muhtemelen gelişen bir ekosistemdi.

Batmış olan kara parçası neredeyse 250,000 mil kareydi . Bu alan Birleşik Krallık'ın 1.6 katından fazla bir alanı oluşturuyor.

Bu bölge, önceden çöl olarak düşünülüyordu ancak içinde yaşanabilir tatlı ve tuzlu su gölleri, nehirler ve akarsuların yanı sıra büyük bir iç deniz bulunuyordu ve 50,000 ila 500,000 kişiyi barındırabilirdi.

Ayrıca, Avustralya'nın bugünkü devasa adaya dönüşmeden önce insanların üzerinden yürüyerek geçebileceği bir köprü görevi görmüş olabilir.

Bölgenin yaklaşık yarısı, 12,000 ila 9,000 yıl önce, ilk iki hızlı küresel deniz seviyesi yükselmesi döneminde sular altında kaldı.

Bilim insanları, bölge üzerindeki arkeolojik sitelerdeki işgal yoğunluğunu zirveye çıkaran, muhtemelen insan nüfuslarının geri çekilmesine neden olan bu durumun "Deniz altı arkeolojisinin Avustralya'da yükselişine, dünya genelinde Geç Pleistosen insan göçü ve iklim değişikliğinin Sahul'deki etkisine katkıda bulunacağını" belirtti.

Bilim insanları, kayıp koloninin ardındaki tarihi ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor ve manzaranın paleoekolojisini yeniden inşa etmeye devam edecekler.