Artvin-Hopa'da Karaya Oturan Gemi Mürettebatının Kurtarılması Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki mürettebatın kurtarılması çalışmaları hakkında AFAD'dan açıklama geldi. Şu ana kadar 6 kişi kurtarıldı, 7 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindekilerin kurtarılması çalışması ile ilgili Afad'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 6 kişinin kurtarıldığı, 7 mürettebatın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 10.00 sularında, Karadeniz'de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle, bölgedeki bir kuru yük gemisi Artvin-Hopa kıyılarında karaya oturmuştur. Gemideki toplam 13 mürettebattan 6 mürettebat kurtarılmış, 7 mürettebatın kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarda AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri görev almaktadır" denildi. - ARTVİN