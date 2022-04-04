Almanya'da mültecilerin kaldığı yurdu kundaklayan neo-Nazi 31 yıl sonra yakalandı

Almanya'da yıllarca serbest dolaşan tanınmış bir neo- Nazi, 31 yıl önce mültecilerin kaldığı yurdu ateşe verdiğinin ortaya çıkması üzerine bugün gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yeni açılan bir soruşturma sonucunda, Peter S. adlı aşırı sağcının 1991 yılı Eylül ayında mültecilerin kaldığı yurdu kundakladığı, Ganalı mülteci Samuel Yeboah'ın ölümüne, iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtığının tespit edildiği kaydedildi.

'Irkçı saiklerle ateşe verdi'

Başsavcılık elde edilen bulgular hakkında da bilgi verdi. Açıklamaya göre zanlı Peter S., 18 Eylül 1991 akşamı, Saarlouis şehrinde aşırı sağcılarla bir birahanede bir araya geldi.

O yıllarda Hoyerswerda'da mültecilere karşı düzenlenen saldırıları, kundaklamaları konuşan aşırı sağcılar, Peter S.'ye, Saarlouis'de benzer bir saldırının yapılması konusunda "olumlu görüş" bildirdi.

Zanlı, aynı gece sabah saatlerine doğru, mültecilerin kaldığı binaya giderek saldırıyı gerçekleştirdi. Peter S., binanın girişine beraberinde getirdiği plastik bidondaki benzini dökerek burayı ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine 27 yaşındaki Gana vatandaşı Samuel Yeboah, ağır yanıklar ve duman zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı binada kalan iki kişi camdan atlayarak kurtuldu, ancak ağır yaralandı. Binadaki 18 mülteci, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Başsavcılık, elde edilen bulguların, Peter S.'nin bu saldırıyı "aşırı sağcı ve ırkçı saiklerle" işlediğini gösterdiğini vurguladı.

31 yıl sonra saldırı nasıl aydınlatıldı?

1991 yılı Eylül ayında düzenlenen saldırı uzun yıllar karanlıkta kalmış, yerel makamlar yeterli delil bulamadıkları için soruşturmayı kapatmıştı.

Federal Başsavcılık, aşırı sağcı saldırı şüphesiyle dosyayı 16 Nisan 2020'de devralmış, yeni bulgular üzerine Saarbrücken Başsavcılığı da yeniden soruşturma başlatmıştı.

Yetkililer, olayın görgü tanıklarına ulaşmaya çalışırken, kundaklama hakkında bilgi verebilecek kişilere de ödül açıklamıştı.

Peter S. Kim?

Yaklaşık 30 yıl sonra saldırının faili olarak gözaltına alınan 50 yaşındaki Peter S. neo- Nazi çevrelerinde tanınmış bir isim.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Peter S., 90'lı yıllarda Saarland Eyaleti'nde aşırı sağcı gruplar içinde tanınmış ve "lider" olarak nitelendirilen isimlerden biriydi.

O dönem, bölgede düzenlenen aşırı sağcı gösterileri ve yürüyüşleri organize eden isimler arasında yer alan Peter S.'nin, Ekim 1992'de Saarbrücken'de öğrencileri hedef alan bir saldırıya da katıldığı da belirtiliyor.

NSU ile gösterilere katılmış

Soruşturma dosyaları, Peter S'nin militan neo-Nazi çevreleriyle yakın ilişkilerini gözler önüne seriyor.

Peter S.'nin, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün üyeleri ile 90'lı yıllarda aynı gösterilere katılmış olması dikkat çekiyor.

1996 yılında, Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess'in ölüm yıldönümünde Worms kentinde yaklaşık 200 neo-Nazi'nin katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

Bu gösteride gözaltına alınanlar listesinde Peter S.'nin yanısıra NSU terör hücresinin üyeleri Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe, ayrıca NSU'ya destek veren isimlerden Ralf Wohlleben de yer alıyor.

90'lı yıllarda neo-Naziler mültecileri ve göçmenleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenlemiş, kundaklanan yurtlarda ve evlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.