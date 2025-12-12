Haberler

ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Güncelleme:
ABD, Venezuela kıyılarında ele geçirilen bir tankerdeki petrole de el koyma hazırlığında. Tankerdeki petrolün mevcut piyasa değerinin 60 ila 100 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt "Gemi bir ABD limanına yönlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, bu petrolün kontrolünü ele geçirmeyi planlıyor." dedi.

  • ABD, Venezuela kıyılarında el konulan Skipper adlı tankerdeki 1,6 milyon varil petrole el koydu.
  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, geminin ABD limanına yönlendirileceğini ve petrolün kontrolünün ABD tarafından ele geçirileceğini açıkladı.
  • ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenini, bir iş insanını ve 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD, Venezuela kıyılarında el konulan tankerdeki petrolü de geri vermeyecek.Piyasa değeri 60 ile 100 milyon dolar arasında olan petrole de el konulacağını Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt açıkladı.

Günlük basın brifinginde gelen soruları yanıtlayan Leavitt, geminin ABD limanına yönlendirileceğini ve petrolün kontrolünün de yasal prosedürler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirileceğini açıkladı.

Leavitt, petrolün ele geçirilmesinin yasal bir süreçten geçeceğini ve bu sürecin titizlikle yürütüleceğini açıkladı. "Gemi bir ABD limanına yönlendirilecek ve Amerika Birleşik Devletleri, bu petrolün kontrolünü ele geçirmeyi planlıyor," dedi.

1 MİLYON 600 BİN VARİL PETROL VARDI

Reuters'ın haberine göre Skipper adlı tanker, Aralık ayının başlarında yaklaşık 1,8 milyon varil petrol yüklemiş ve ele geçirilmesinden hemen önce de yaklaşık 200 bin varil petrolü başka bir yere aktarmıştı.

VENEZÜELA'YA KARŞI DÜZENLENEN OPERASYONLAR

ABD ordusu, Trump yönetiminin ülkeye uyuşturucu girişini engelleme ve yaptırım politikalarını uygulama hedefleri doğrultusunda Eylül ayından bu yana Venezuela yakınlarında operasyonlar düzenliyor. Bu kapsamda, Venezuela'ya ait teknelere yönelik saldırılarda 87 kişi hayatını kaybetti.

"ARKA BAHÇEMİZDE OLUP BİTENLERE ODAKLANIYORUZ"

Leavitt, "Başkan, uzun zamandır hiçbir yönetimin benimsemediği bir yaklaşımı uyguluyor ve kendi arka bahçemizde olup bitenlere odaklanıyor. Petrol ve uyuşturucu akışını kontrol etmek, yönetim için öncelikli konular arasında" ifadelerini kullandı.

Yönetim, yaptırım uygulanan gemilerin karaborsa petrolüyle seyretmesine ve bu gelirlerin yasa dışı rejimler veya uyuşturucu terörizmini finanse etmesine izin verilmeyeceğini de vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık Çarşamba günü Venezuela açıklarındaki petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söylemişti.

Tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtilirken ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Skipper isimli tankerin, Venezuela ve İran'dan yaptırım uygulanan petrolü taşımak için kullanıldığı iddiasıyla ele geçirildiğini belirtti.

MADURO'NUN AİLE ÜYELERİNE DE YAPTIRIM

Öte yandan ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenini, Maduro ile bağlantılı bir iş insanını ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Maduro yönetimi ile Venezuela petrol sektöründe yaptırımlardan kaçanların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, Maduro ile bağlantılı bir iş insanı ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Aldatıcı ve güvenli olmayan nakliye uygulamalarında bulunduğu ve "narko-terörist rejime" finansal kaynak sağlamaya devam ettiği öne sürülen 6 geminin de yaptırım listesine eklendiği açıklamada ifade edildi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 2 yeğeninin 2015'te yüzlerce kilogram kokaini ABD'ye taşımak amacıyla bir anlaşmayı tamamlamak için bulundukları Haiti'de gözaltına alındıkları ve 2016'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla hüküm giydikleri anımsatılan açıklamada, ancak Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022'de affedildikleri belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan üçüncü yeğenin de Venezuela'nın ulusal haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilerek, ilk olarak 2017'de yatırıma tabi tutulduğu ancak 2022'de listeden çıkarıldığı bildirildi.

Altay Bozkurt:

SARI DONGUZ KORSANLIK LAN BU RESMEN !!!!

NAKRE:

Dünyadaki herkes Abd nin venezuellaya saldırmak istemesinin asıl nedeninin petrol olduğunu biliyordur zaten

Cindi İsikli:

Yahu küfür serbest mi bilmiyorum.Ben en iyisi hiç bir şey dfmeyeyim.Bu yavsak küfrume bile deymez

Cindi İsikli:

Tramp dün kürtler ile türkleri yaramaz çocuklar anlasamiyorlar bahçede kavga etsinler diye aşağılamıştı.Habeeciler hatırlıyor mu?

