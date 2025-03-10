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ABD ve Ukrayna Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İmzalanabilir

ABD ve Ukrayna Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İmzalanabilir
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki kavgasının ardından iki lider yeniden masaya oturacak. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet

Amerikan Fox News kanalına konuşan Özel Temsilci Witkoff, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi.

Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan'a hareketinden önce verdiği röportajda sürece ilişkin görüşlerini paylaşan Witkoff, oldukça umutlu konuştu.

Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt verdi.

"Bence oraya önemli bir ilerleme kaydedeceğimize dair bir beklentiyle gidiyoruz. Bu yüzden bu konuda kesinlikle umutluyum." yorumunu yapan Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

- "Ukrayna'ya istihbarat desteğini hiçbir zaman tamamen kesmedik"

Öte yandan Witkoff, son günlerde gündem olan Ukrayna'ya istihbarat desteğinin kesilmesi ile ilgili sorulara, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi." şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek.

ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

- Trump-Zelenskiy tartışmasının ardından ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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