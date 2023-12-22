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ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri, Prag saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor

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ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için tören düzenledi. Büyükelçiler, saldırının korkunç bir gün olduğunu ifade ederek taziyelerini iletti.

ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Çekya'nın başkenti Prag'da dün Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde (FFUK) düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıda hayatını kaybedenleri andı. ABD Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirilirken, İngiltere Büyükelçisi Matt Field, "Dün bu harika ülkenin tarihinde korkunç bir gündü" dedi.

ABD'nin Çekya Büyükelçisi Bijan Sabet tarafından yapılan açıklamada, "Derin bir üzüntüyle Charles Üniversitesi'ne çiçek bırakıyorum. Amerikan halkı adına. Kalplerimiz kurbanlar ve onların sevdikleriyle birlikte. Hiçbir jest sevilen birinin kaybının yerini tutamaz, ancak destek ve dayanışma için yanınızdayız" dedi.

"KORKUNÇ BİR GÜNDÜ"

İngiltere'nin Çekya Büyükelçisi Matt Field, saldırıya ilişkin mesajında, "Dün bu harika ülkenin tarihinde korkunç bir gündü. Britanya'daki pek çok kişi benden Çek dostlarımıza, özellikle de Charles Üniversitesi öğrencileri ve personeline sevgi ve desteklerini ifade etmemi istedi. Büyük Britanya adına hepinize en derin taziyelerimizi sunuyorum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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