ABD Uçak Gemisi USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'e Yola Çıktı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bulunduğu filonun, İsrail ordusuna destek olması amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, CENTCOM'un İsrail'in yanında olduğunu belirterek, 'CENTCOM, çatışmanın genişleme riskini önlemek için İsrailli ve bölgesel ortaklarımızla birlikte kararlılıkla durmaktadır' dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bulunduğu filonun, İsrail ordusuna destek olması amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.

CENTCOM'dan dün akşam yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri USS Gerald R. Ford Saldırı Grubu'nu Doğu Akdeniz'e taşımaya başladı. Bu grupta ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN-78), Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ve Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Ayrıca bölgedeki ABD Hava Kuvvetleri F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarını güçlendirmek için de adımlar attık. ABD, gerektiğinde bu duruşu daha da güçlendirmek için küresel çapta hazır kuvvetler bulundurmaktadır" denildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, CENTCOM'un İsrail'in yanında olduğunu belirterek, "CENTCOM, çatışmanın genişleme riskini önlemek için İsrailli ve bölgesel ortaklarımızla birlikte kararlılıkla durmaktadır" dedi.