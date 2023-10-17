ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford'un görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e gönderilen uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un görev süresinin uzatıldığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filo Harekat Alanı'ndaki USS Gerald R. Ford'un görev süresinin uzatılmasını onaylandı. Saldırı grubu, ABD Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanında altı aylık görev süresinin sonuna yaklaşmaktaydı" denildi.

"2 BİN PERSONEL YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİRİLDİ"

Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'da olası 'yanıt verme' kabiliyetini artırmak için 2 bin askeri personeli 'yüksek hazırlık' durumuna geçirdiğini belirtti. Açıklamada, "Bakan Austin, Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da gelişen güvenlik ortamına hızlı bir şekilde yanıt verme kabiliyetini arttırmayı öngören emriyle yaklaşık 2 bin personeli ve bir dizi birimi yüksek hazırlık durumuna geçirdi. Şu anda herhangi bir kuvvetin konuşlandırılmasına yönelik bir karar alınmamıştır. Bakan, kuvvet pozisyonumuzu değerlendirmeye ve müttefikler ve ortaklarla yakın temas halinde olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.