ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kuzey Kore'nin casus uydu iddiasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin casus uyduyla Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını çekmesiyle ilgili olarak, daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti. Ryder, internet üzerinde Pentagon ve Beyaz Saray'a ait pek çok fotoğraf olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin casus uyduyla Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını çekmesiyle ilgili soruya, "İnternette Pentagon ve Beyaz Saray'a ait pek çok fotoğrafı olduğunu söyleyeceğim, o yüzden bu kadarla yetinelim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ryder, Kuzey Kore'nin casus uyduyla Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üslerin fotoğraflarını çekmesi ilgili soruya, "Daha fazla bilgi verecek durumda değilim. İnternette Pentagon ve Beyaz Saray'a ait pek çok fotoğraf olduğunu söyleyeceğim, o yüzden bu kadarla yetinelim" dedi.